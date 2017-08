“Quando entrei na câmara éramos o município com o maior prazo médio de pagamento, mais de 900 dias, hoje é de um dia”

Depois de dois mandatos à frente do município de Alfândega da Fé, a socialista Berta Nunes, candidata-se pela terceira vez com o objectivo de “continuar a reduzir a dívida”. A médica e ex-coordenadora da Sub-região de Saúde de Bragança compromete-se a apostar no apoio à actividade económica e a fazer o melhor aproveitamento dos fundos comunitários para investir no concelho.