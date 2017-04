Benjamim Rodrigues, de 54 anos, médico ortopedista, natural da aldeia de Talhas, no concelho de Macedo de Cavaleiros, é o candidato do Partido Socialista à presidência do município de Macedo de Cavaleiros. Fixar população, em particular jovem, promover a acção social, saúde, ensino e cultura são prioridades no programa eleitoral.