“Feira de São Pedro é uma afirmação da identidade local e da capacidade empreendedora do concelho”

Qual a importância e o impacto desta feira para os macedenses e para Macedo de Cavaleiros?

Esta era uma festa de segadores. No início do verão tínhamos as cegadas e, como havia muitos campos cultivados no nosso concelho, vinham segadores de todo o país, até do Alentejo. Era habitual reunirem-se no final das cegadas para celebrar e conviver. Mais tarde, essa festa evoluiu para um evento comercial, industrial e empresarial. Passou a chamar-se Feira de São Pedro porque coincide com a festa do nosso padroeiro. Desde então, manteve um carácter empresarial, com destaque para a maquinaria agrícola e novas tecnologias. No ano passado fizemos um Agro Summit e, este ano, temos o Aqua Summit, para debater a gestão da água. Criámos também um espaço de diversão para os jovens, o espaço gaming, muito atrativo para esse público. Que- remos criar atrativos para todos os setores etários.

Falava-me de ser uma feira empresarial. Houve também a criação da ACISMC. Qual é a importância desta associação na realização da feira?

A associação comercial tem um papel essencial, pois agrega os comerciantes do concelho e procura angariar o maior número possível de associados. Através de um protocolo, é parceira do município na angariação de expositores e na organização do certame. O financiamento é garantido pela autarquia, mas a associação é parte ativa da organização.

A procura por parte dos expositores continua a ser muita. Quais são os setores mais representados?

A feira é muito diversificada. O comércio automóvel e a maquinaria agrícola ocupam bastante espaço. Temos também expositores de várias áreas do co- mércio, da indústria e da transformação de produtos endógenos, como conservas e enchidos. Damos espaço aos empresários locais e também aos de fora, que podem investir e encontrar aqui oportunidades de negócio.

Sendo esta uma feira de segadores, ainda se encontram, atualmente, empresários desse setor ou é algo que está extinto?

Ainda há muitos empresários do setor agrícola, com um peso importante na nossa economia, que poderá representar entre 30% e 40%. Somos grandes produtores de azeite, vinhos, frutos secos, oleaginosas. Temos jovens empresários com projetos fortes. Na olivicultura, temos um dos maiores produtores nacionais. Também temos produção de mirtilos com qualidade e impacto regional. Produzimos castanha, apesar dos problemas fitossanitários, e amêndoa. Os nossos produtos são reconhecidos e premiados, como os vinhos Valle Pradinhos e Quinta do Lombo.

A cooperativa agrícola de Macedo tem já um volume de negócios considerável e é uma referência nacional. Há pouco falávamos do financiamento do município.

Existe também um grande retor- no da Feira de São Pedro para o município?

Não temos dados precisos, mas só em alojamento, com 1000 camas a 50 euros por noite durante oito dias, estamos a falar de cerca de 400 mil euros. Em refeições, o retorno é ainda maior. E depois há as transações comerciais: máquinas agrícolas e via- turas que valem milhares de euros. Calculamos que se transacionem entre 4 a 5 milhões de euros. A feira representa uma verdadeira oportunidade para o comércio local.

Relativamente ao cartaz deste ano, com grandes nomes nacionais e internacionais. O que levou o município a fazer esta aposta?

Espera-se que traga muitos visitantes? Sim. Este é um cartaz especial, comemorativo dos 40 anos. Foi uma decisão consensual com a ACISMC e outros representantes da sociedade civil. Apostámos num cartaz diferente e com algum sacrifício. O retorno, porém, está garantido, mesmo que não diretamente para o município. Investimos cerca de 450 mil euros, mas acre- ditamos num retorno dez vezes superior. Trouxemos nomes que já estiveram cá, como Daniela Mercury, e outros muito atuais como os Calema. E os Gipsy Kings que são intemporais.

Quais são as expectativas para esta feira e sobretudo para este ano, que celebram os 40 anos da Feira de São Pedro?

Queremos aumentar o volume e as oportunidades de negócio e atrair mais visitantes. No ano passado já houve crescimento e este ano esperamos que seja ainda maior. Queremos dar uma imagem jovem à feira, com oferta em várias áreas, da diversão ao comércio. A ideia é que sintam que esta é uma feira do país, do Norte, sustentável e em constante renovação. Pensamos que esta será uma edição memorável e por isso convidamos todos a visitar Macedo de Cavaleiros. Não vão dar por perdido o tempo que aqui passarem.