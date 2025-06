Careto Air Show: quando voar é sinónimo de fazer crescer a região

Bragança voltou a ser palco de um dos maiores espetáculos de aviação do país, o Careto Air Show, que atraiu milhares de visitantes e pôs a região no mapa da aviação nacional e internacional. Mais do que aviões a rasgar os céus com acrobacias e loopings arrepiantes, este evento é a prova de que a mobilização da comunidade em torno de uma ideia pode transformar a paisagem económica, social e até emocional de um território.

O evento, que começou quase como uma brincadeira, soma já sete edições e conta hoje com mais de 200 voluntários, entre pilotos, mecânicos, organizadores e apoiantes. Gente que dedica tempo, talento e coração para tornar possível um espetáculo de dimensão crescente, com um impacto estima- do de mais de 1,3 milhões de euros para a economia local. O Careto Air Show é, por isso, mais do que um evento aeronáutico, pode dizer-se que é um projeto de desenvolvimento regional com asas.

Este crescimento impressionante não seria possível sem o envolvi- mento de quem vem de fora, pilotos e visitantes, que todos os anos se juntam à festa, muitos deles vindos de Espanha, e que contribuem de forma decisiva para a internacionalização e prestígio do evento. É bonito ver como, em Bragança, se cruza o talento local com a generosidade dos que nos visitam, criando laços duradouros e dando expressão a um verdadeiro espírito de cooperação transfronteiriça.

Mas o Careto Air Show vai ainda mais longe. É um evento onde cabem todos. Pensado para famílias, crianças, pessoas com deficiência e instituições locais, afirma-se cada vez mais pela sua dimensão solidária e inclusiva. São disso exemplo os voos solidários, que permitem a qualquer pessoa voar pela primeira vez enquanto ajuda causas sociais, ou projetos como “As Cores da Inclusão”, que oferecem formação profissional a pessoas com deficiência, promovendo uma verdadeira inclusão social.

Também o ambiente não foi esquecido. A nova iniciativa que leva árvores às escolas, para mais tarde serem plantadas no aeródromo, é mais do que simbólica. É uma ação concreta de compromisso ecológico, que compensa a pegada ambiental da aviação e ensina os mais novos a cuidar do futuro.

Num país onde tantas vezes se fala em “desertificação”, em perda de dinamismo no interior, iniciativas como esta merecem ser destacadas. O Careto Air Show é um exemplo claro de como a mobilização de uma comunidade pode gerar riqueza, autoestima coletiva e projeção internacional para uma região que tem tanto para dar.

Não poderia terminar este texto sem parabenizar o presidente do Aeroclube de Bragança, Nuno Fernandes, e pela sua pessoa estender a todos aqueles que fizeram e fazem isto acontecer. Porque celebrar a aviação é também celebrar a nossa capacidade de sonhar alto! E, em Bragança, esses sonhos não se ficam pelo papel, ganham forma, voam, e fazem a diferença.

Cátia Barreira, Diretora de Informação