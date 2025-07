Governo vai apoiar IPSS que percorrem longas distâncias em serviço de apoio domiciliário

As instituições que prestam serviços de apoio domiciliário no Interior do país vão passar a receber mais apoio financeiro do Estado. No fim de semana, durante uma visita a Espinhosela, no concelho de Bragança, para assinalar os 30 anos do Centro Social e Paroquial Santo Estêvão, a secretária de Estado da Ação Social, Clara Marques Mendes, anunciou que essa “preocupação” foi tida em conta no mais recente acordo de cooperação celebrado com os representantes do setor social.

