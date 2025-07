Preparados todo o ano: a nova realidade dos bombeiros

Tem aumentado, nos últimos anos, o número de grandes incêndios que atingem as áreas rurais. A dimensão e intensidade do fogo criaram uma nova geração de incêndios que dá origem a áreas ardidas mais extensas. Esta sexta geração é de fogos muito rápidos, que causam danos catastróficos e que libertam tanta energia que têm a capacidade de alterar as características meteorológicas ao seu redor.

Em Portugal, a área florestal começou a aumentar a partir do século XX. Sendo que no fim do século XIX havia cerca de um milhão de hectares de floresta, área que passou para 3,5 milhões já no fim do século anterior, até ao fim da década de 60 os incêndios não eram propriamente uma grande preocupação. Depois, com o crescente abandono rural, a área ardida começou a aumentar. Nos anos 80 a área de floresta ardida ultrapassou os 50 mil hectares, nos anos 90 ultrapassou os 100 mil e nos anos 2000 os 300 mil hectares.