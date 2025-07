Assinatura do protocolo para o estudo de ferrovia Porto- Zamora via Bragança agendada para dia 23 de julho

O presidente da Comunidade Intermunicipal – Terras de Trás-os-Montes (CIM), Pedro Lima, anunciou, na quarta-feira, que no dia 23 de julho a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), a CIM, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, a Infraestruturas de Portugal (IP) e representantes do lado espanhol vão reunir-se e assinar o protocolo que dará luz verde ao estudo do corredor ferroviário Porto-Zamora, que passará pela região

