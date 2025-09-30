 class="html not-front not-logged-in one-sidebar sidebar-second page-node page-node- page-node-196047 node-type-noticia">

            

Candidatos à câmara de Torre de Moncorvo deixam debate marcado por troca de críticas

Ter, 30/09/2025 - 08:12

Debate contou com José Meneses, atual presidente e candidato do PSD, e Adriano Menino, candidato do PS. Os candidatos Márcia Salgado, do Chega, Luís Guimarães, do CDS, e Celso Dengucho, do CDS, não estiveram presentes

José Meneses, atual presidente da câmara de Torre de Moncorvo e candidato do Partido Social Democrata ao município, e Adriano Menino, candidato pelo Partido Socialista, não se pouparam na troca de acusações, na semana passada, no debate promovido pela Rádio Brigantia e Jornal Nordeste, no âmbito das eleições autárquicas. Uma das discussões teve origem nas contas da câmara. Ambos os candidatos trocaram acusações no que à divida do município diz respeito, com José Meneses a salientar que, “em 2024, a receita cobriu a despesa e foram mais de 18 milhões de euros de receita e 17 milhões de despesa”. “A nossa gestão está à vista. Passámos o ano de 2024 para 2025 com 1,4 milhões de euros”, atirou. Já Adriano Menino apontou que o partido socialista deixou “património”, nomeadamente “barragens, estradas, ETAR’s e condutas”. “Já passaram 12 anos, cresça e apareça”, rematou Adriano Menino.

 

Carina Alves