 class="html not-front not-logged-in one-sidebar sidebar-second page-node page-node- page-node-196050 node-type-noticia">

            

Rio Fervença, Mercado Municipal e fixação de jovens foram três temas que estiveram em destaque no debate entre os candidatos ao Município de Bragança

ESTA NOTÍCIA É EXCLUSIVA PARA ASSINANTES

 

Se já é Assinante, faça o seu Login

INFORMAÇÃO EXCLUSIVA, SEMPRE ACESSÍVEL

Ter, 30/09/2025 - 08:25

Bragança foi palco de um debate acalorado entre os candidatos à presidência da Câmara Municipal, que se encontraram para apresentar soluções para os principais desafios do concelho. Os temas centrais foram o estado do rio Fervença, o futuro do mercado municipal e as políticas para fixar os jovens no território. Entre críticas e propostas concretas, cada candidato procurou mostrar a sua visão de cidade e apontar responsabilidades

As acessibilidades marcaram o início do debate, centrando-se na estrada Bragança–Puebla de Sanabria e no ponto de situação do projeto. Para Paulo Xavier, o projeto está a seguir os trâmites legais previstos e, neste momento, a sua continuidade depende do Governo espanhol. Isabel Ferreira respondeu às afirmações do candidato do PSD, alertando que muitos dos fundos disponíveis correm o risco de se perder caso o projeto não avance dentro dos prazos previstos.

 A elevação do aeródromo a aeroporto foi outro dos temas debatidos na área das acessibilidades tendo este tema sido pouco consensual entre os candidatos do PSD e Chega e os restantes, nomeadamente o candidato da IL e da CDU que afirmaram ser mais urgente apostar na ferrovia do que apostar num aeroporto, devido à desertificação do território.

 

Jornalista: 
Cindy Tomé