Rio Fervença, Mercado Municipal e fixação de jovens foram três temas que estiveram em destaque no debate entre os candidatos ao Município de Bragança

As acessibilidades marcaram o início do debate, centrando-se na estrada Bragança–Puebla de Sanabria e no ponto de situação do projeto. Para Paulo Xavier, o projeto está a seguir os trâmites legais previstos e, neste momento, a sua continuidade depende do Governo espanhol. Isabel Ferreira respondeu às afirmações do candidato do PSD, alertando que muitos dos fundos disponíveis correm o risco de se perder caso o projeto não avance dentro dos prazos previstos.

A elevação do aeródromo a aeroporto foi outro dos temas debatidos na área das acessibilidades tendo este tema sido pouco consensual entre os candidatos do PSD e Chega e os restantes, nomeadamente o candidato da IL e da CDU que afirmaram ser mais urgente apostar na ferrovia do que apostar num aeroporto, devido à desertificação do território.