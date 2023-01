Brigantinos galardoados na Gala dos Campeões da FPAK

O Casino do Estoril vestiu-se de gala para receber os campeões de automobilismo e karting da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

A cerimónia serviu para galardoar os pilotos e navegadores que se destacaram a nível nacional e internacional, em 2022.

Entre os premiados, destaque para os cinco brigantinos que subiram ao palco do Casino do Estoril, quatro competiram no Campeonato de Portugal de Trial Urbano 4x4 e um na Taça de Portugal de Ralicross.

No Campeonato de Portugal de Trial Urbano 4x4, o piloto Flávio Gomes e o Navegador Cristiano Fernandes, da TáBô Team 4x4, receberam o prémio de campeões nacionais de Absoluto e Super Proto. Na mesma modalidade, mas na classe Fun, foram galardoados Celso Ferreira e Henrique Padrão.

Em Ralicross, o brigantino Luís Moreira recebeu o prémio de vencedor da Taça de Portugal de Nacional 2 RM &Div. 2.

Foram premiados os vencedores de todas as categorias do automobilismo e karting desde Ralis a Velocidade, passando pelo Todo-o-terreno, Montanha, Novas Energias, Trial 4X4, Drift, Regularidade Histórica, Drag, Ralicross, Pericias e Esports.