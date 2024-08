Gastos em Bragança são mais baixos do que em grandes centros mas alunos admitem ser difícil suportar despesas

Segundo um estudo do ISCTE, divulgado pelo Jornal público, um estudante universitário gasta, em média, cerca de 900 euros por mês. Foram inquiridos mais de dez mil estudantes. No Interior do país, mais concretamente na região, onde existe um instituto politécnico, os valores não são tão altos, até porque de acordo com vários estudos, Bragança é das capitais de distrito onde as rendas são mais baixas. Ainda assim, é nas rendas que os estudantes gastam mais dinheiro.

