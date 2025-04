Bombeiros obrigados a investir em ambulâncias de socorro para colmatar falha do INEM

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré- -hospitalar critica a falta de meios do INEM no distrito de Bragança. Na região há apenas uma VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação), situada em Bragança, duas ambulâncias SIV (Suporte Imediato de Vida), uma em Mirandela e outra em Mogadouro, e um helicóptero do INEM, sedeado em Macedo de Cavaleiros. No entanto, “não tem nenhuma ambulância de emergência médica tripulada por técnicos do INEM”. Para o presidente do sindicato, esta falta de meios, põe em causa o socorro das pessoas. Rui Lázaro deu como exemplo o concelho de Freixo de Espada à Cinta, que está “a mais de uma hora e meia do hospital distrital” e a “45 minutos” da ambulância SIV mais próxima, que é em Mogadouro. “Muitas pessoas naquele concelho perdem a vida porque não têm cuidado de emergência médica atempados”, afirmou.