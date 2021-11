Macedo vai abrir portas a novas modalidades

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros comemorou na passada sexta-feira 67 anos. A data foi aproveitada para olhar para o presente mas também para projectar o futuro.

O Macedo está a investir no atletismo e a comprová-lo estão as contratações de atletas como Rui Muga, Carlos Lopes e José Carvalho.

O presidente, João Saraiva, adiantou que outras modalidades vão surgir pois o objectivo é tornar o Macedo um clube ecléctico. “Essa é a nossa ideia. Começamos com o atletismo. Os atletas que reforçaram a nossa equipa são atletas que nos dão a possibilidade de conquistar títulos. No futuro vamos abrir portas a outras modalidades. Há negociações com o município para trazer outras modalidades para o clube”, referiu.

No futebol, o Macedo procura largar a cauda da tabela classificativa, ocupa o último lugar da série B do Campeonato de Portugal, com um ponto, quando estão cumpridas 6 jornadas.

João Saraiva considera que “tem faltado sorte à equipa” e que o empate conseguido em Santo Tirso, na jornada 6, será o ponto de viragem. “Quem tem acompanhado e visto a equipa jogar vê que a equipa tem bons executantes, é um plantel jovem, um pouco curto e que tem deixado tudo em campo. Eles têm trabalhado muito e a direcção confia plenamente nos jogadores e na equipa técnica”.

Os 67 anos do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros foram assinalados num jantar convívio com sócios e simpatizantes.