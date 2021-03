Mário Freitas e Edu Sousa chamados à Selecção Nacional de Futsal

A lista dos 18 jogadores convocados por Jorge Braz, seleccionador nacional de futsal, para o jogo de preparação com Marrocos e as partidas de qualificação para o Europeu de Futsal diante a Noruega foi divulgada esta terça-feira.

Destaque para o regresso de Mário Freitas aos trabalhos da equipa das quinas. O jogador da AD Fundão, natural de Mogadouro, volta aos convocados depois do estágio realizado em Dezembro passado.

Mário Freitas é o jogador mais influente da equipa das Beiras e já apontou 20 golos esta temporada, 17 para a Liga Placard e 3 na Taça da Liga.

Na lista de convocados está também Edu Sousa. O guarda-redes do Viña Valdepeñas, natural de Mirandela, junta-se a Bebé (Leões Porto Salvo) e Vítor Hugo (SC Braga/AAUM).

Portugal defronta Marrocos, em jogo de preparação, no próximo dia 8 de Abril, no Pavilhão da Torre da Marinha, e nos dias 12 e 14 enfrenta a Noruega, trata-se de dois jogos decisivos do Grupo 8 de qualificação para o Campeonato da Europa Países Baixos, que se jogará entre 19 de Janeiro e 6 de Fevereiro de 2022, em Amesterdão e em Groningen.

A selecção nacional lidera o Grupo 8 e procura manter essa posição que lhe valerá o apuramento directo para o europeu.