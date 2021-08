Quedas e dificuldades físicas condicionaram transmontanos no Campeonato Nacional de Estrada

A competição começou no sábado com a prova de contrarrelógio, onde Daniel Fernandes conseguiu a melhor classificação dos três transmontanos, Sandro Teixeira só competiu na prova de fundo.

O ciclista, natural de Argozelo, terminou no 15º lugar e acabou por desistir na prova de fundo, devido a uma queda que deixou mazelas nas mãos do jovem ciclista.

Samuel Pires, da Torre de Dona Chama, e Pedro Martins, de Bragança, também não terminaram a prova de fundo.

“Foi a primeira vez que participei numa prova destas. Tive boas sensações, mas notou-se a falta de experiência no contrarrelógio, que concluí no 46º lugar. A prova de fundo não correu bem, pois era muito dura e não consegui aguentar tão bem”, disse o Pedro Martins.

E Sandro Teixeira terminou a prova de fundo no 34º lugar, um pouco aquém do pretendido pelo ciclista de Mogadouro. “Correu-me mais ou menos. Estava sentir-me bem num grupo perseguidor à fuga, onde íamos cerca de dez corredores, mas ao quilómetro 80 sofri muito com as cãibras e tive de descair para o pelotão, onde vim até à meta”, explicou Sandro Teixeira.

Depois do Campeonato Nacional de Estrada, os quatro ciclistas transmontanos participam a partir desta quinta-feira, dia 26, até ao próximo domingo, dia 29, na Volta a Portugal de juniores.

Foto de Sandra Sobral Moura