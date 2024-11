Vinhaense Luís Fernandes sagra-se campeão nacional e europeu de Bajas em quads

O piloto Luís Fernandes, natural de Vinhais, foi o vencedor da Baja Oeste de Portugal e conquistou o título de campeão nacional e europeu de Bajas na categoria de quads, a bordo de uma Yamaha YFZ 450R. A prova todo-o-terreno, que se realizou no fim-de-semana, passou pelos concelhos de Torres Vedras, Bombarral, Cadaval, Alenquer, Óbidos e Sobral de Monte Agraço.

A Baja Oeste de Portugal começou em Sobral de Monte Agraço, na sexta-feira, com um prólogo de 4.75 quilómetros. No sábado, a primeira etapa teve a extensão de 173 quilómetros, numa ligação entre Cadaval e Vila Facaia. No domingo, a última etapa, foi um trajecto de Sobrena até Camarnal, com 114 quilómetros de percurso.

Luís Fernandes, da equipa Bit Racing, voltou a sagrar-se campeão nacional, finalizando a prova em 05 horas, 01 minuto e 40.1 segundos.

“É um sentimento de dever cumprido. Trabalhei bastante para isto, foi um ano difícil e ser campeão é sempre bom, é a recompensa de todo o trabalho. O Baja Oeste é sempre uma corrida bastante complicada, não tem nada que ver com as outras todas, tem muitas paragens, muitos controlos de velocidade, porque é feito numa zona de habitações. Porém, só o primeiro é que teve essas condicionantes. De resto, apesar de ser perigoso, foi engraçado e estou contente com o resultado obtido”, frisou Luís Fernandes.

A Baja Oeste de Portugal foi a última competição do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2024, que pontuou também para a Taça do Mundo FIM de Bajas e para o Campeonato da Europa de Bajas.

A prova teve 135 participantes e a organização esteve a cargo da Escuderia Castelo Branco.

Luís Fernandes volta a escrever o nome na história de quads, sagrando-se bicampeão na competição nacional.

Foto: Escuderia Castelo Branco