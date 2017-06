Fogueiras de Palha

A vida é feita de ciclos. Apesar de normais e habituais, alguns resultam da própria natureza tal como os diários e anuais e outros são resultado de convenções como os semanais e os eleitorais. Dos naturais existe uma característica comum que passa pela existência de um período escuro, frio e dormente, alternando com um outro, claro, luminoso, quente e de maior atividade física e mental. Os convencionais não têm, pela sua própria génese, esta diferença intrínseca embora a própria praxe criadora lha associe e seja assimilada pelos interessados. Facilmente se liga o fim de semana ao período estival de férias e descanso e os restantes dias semanais ao cinzentismo do ciclo de trabalho. Igualmente é vulgar que o início de um novo ciclo eleitoral seja agregado ao dealbar de um novo dia, de um recomeçar, de um retomar o fôlego, tal como acontece diariamente.

Mas há diferenças, claro.

O ciclo diário não aparece com opções, pelo contrário, a regularidade traduz-se pela continuidade e repetição. Já com as eleições não é assim. Mesmo nos casos em que a manutenção do status quo se assegura como certa e consequente é preciso confirmá-la através do processo eleitoral. Ora isto comporta um risco que não é nunca desprezável, como ficou provado recentemente nas última eleições autárquicas distritais. Por isso começa a ser hábito que quem está nos comandos do poder local tente abrilhantar e reforçar o clarão da madrugada para que a atenção dos eleitores não se “distraia” com todos os que lhe disputam a primazia, para lhes conquistar o poder. Para isso começam já a surgir nas cumeadas pequenas fogueiras que pretendem indicar aos detentores do precioso voto, a direção que devem tomar e para onde os querem levar.

Há, sabemo-lo, artifícios luminosos para todos os gostos.

E, quase todos são usados. De forma genuína ou artificial, convictamente ou com segundas intenções, de forma genuína ou com a maior das falsidades. E assumem formas várias e diversas. No alto da montanha que marca a chegada do período de quatro anos estão já montadas as várias estruturas que suportam a encenação da praxe. Começam já a surgir na linha do horizonte os artefactos ígneos, sejam velhos archotes, novos focos de luz LED, tradicionais pirilampos, modernos lasers, passando por sofisticados videomapings, complexos fogos de artifício, simples labaredas, arrojadas línguas de fogo ou rudimentares fogueiras de lenha.

Muito se poderia dizer da natureza de cada uma destas formas de reforçar e aumentar a “claridade” que se pretende carrear para o momento de decisão e “iluminar” a escolha adequada aos anseios individuais e coletivos. Ficar-me-ei pela análise superficial, mas intuitiva, destas últimas pela sua simplicidade, objetividade e facilidade de execução.

Desde tempos imemoriais que o os homens acendem fogueiras para vencer as trevas, para se orientarem, para se defenderem mas, muito mais que isso, para confecionarem as suas refeições. Não é fácil caracterizá-las, remotamente. Vistas de longe, são, muitas vezes enganadoras.

Os fogachos com que alguns nos pretendem atrair, são feitos de palha, folhas secas e “fanenco”. São vistosos, vêem-se ao longe, atraem facilmente, mas têm fraca consistência e o poder luminoso é inversamente proporcional ao calorífico. À distância e na obscuridade levam a palma ao braseiro feito com lenha seca ou carvão. São seguramente mais luminosas e atrativas. Sendo embora vistosas n\ao ]e l]iquido que aguentem até ao momento da chegada. Aceso ou não, o borralho é fraco, não chegará sequer para encorrilhar a pele de uma posta de bacalhau, muito menos servirá para assar sardinhas e nem pensar em grelhar par de bogas ou barbos.