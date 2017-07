Pois aí está a expressão tão usada mas impossível “sol na eira e chuva no nabal” isto tudo porque na universidade da vida, nesta última semana alguns agricultores lamentaram a falta da chuva, enquanto os nossos tios pastores sobretudo o tio Paulo pastor de Brunhozinho do conselho de Mogadouro e o Duarte de Prado Gatão, Miranda do Douro, disseram-nos que a água para as pastagens não faz falta nenhuma até ao mês de Outubro. As ovelhas comem melhor agora a erva seca. Mas verdade é uma a água é o sangue da terra!

Está quase finda a época dos “ginásios de musculação” carregamento e arremesso dos fardos de palha (pacotes de bolacha baunilha) como lhe chama o tio Cordeiro de Vila de Ala Mogadouro. Cada fardo de palha pesa cerca de 20 quilos.

Em conversa com a tia Gina de Milhão soubemos que o seu filho de 21 anos consegue deitar com a espalhadoura um fardo de palha até a sétima fiada e que inclusive consegue deitar o fardo de um lado para o outro do reboque, há valente!!!

A tia Antónia de Rio Frio como nos mostra a foto já leva o seu reboque lutado de fardos, embora todos os agricultores nos tenham dito que este ano há muito menos do que em anos anteriores. O tio Delmino de Grijó Bragança consegue transportar na caixa do tractor 45 fardos, é obra!!!

Felicito todos aqueles que com força e valentia dominam os trabalhos agrícolas.

Alguns já chegaram outros a caminho e muitos a fazer exercício de aquecimento para matar saudades da sua família e terra Natal, estou-vos a falar dos nossos queridos emigrantes que ajudam as nossas terras a ter mais vida.

Ficamos todos muito admirados com a apresentação do tio Licínio Freitas, de Jou (Murça), pastor de profissão, quando nos revelou que curou a sua úlcera e a da esposa com chá de eucalipto. Três folhas de eucalipto por cada litro de água e beber durante 15 dias. Os exames que fez antes de começar a tomar o chá, acusaram a dita úlcera, e noutros exames feitos já depois de ter começado a tomar o chá, já não acusavam a úlcera.

O eucalipto é uma erva medicinal muito poderosa, com diversos benefícios para a nossa saúde e bastante usada para o tratamento de inúmeros problemas de saúde, especialmente do foro respiratório como a asma, sinusite, a bronquite e a rinite. As folhas de eucalipto são bastante usadas há séculos para o tratamento dos mais diversos problemas. O óleo essencial, retirado das folhas do eucalipto, contém função anticéptica e desinfectante. Além disso, a erva também serve no combate de doenças reumáticas e dores musculares.

Tratamento natural para sinusite com o eucalipto

Para aliviar os sintomas da sinusite, a inalação do vapor desta planta é uma forma natural e simples para o problema. A inalação deve ser composta da seguinte forma:

Faça um chá de eucalipto e inspire o vapor durante 20 minutos.

— Preste atenção para não inspirar o ar muito quente, pois pode provocar queimaduras ou prejudicar o bom funcionamento das vias aéreas.

— A melhor maneira para fazer a inalação é deitar o chá numa bacia, ponha-a em cima de uma mesa e sente-se numa cadeira de uma forma que dê para sentir o vapor do chá de eucalipto chegar às vias respiratórias.

Sabia que o eucalipto também tem características para tratar a pele? Para isso basta fazer uma receita simples:

— Ferva 500 ml de água;

— Adicione 2 folhas de eucalipto, cascas de limão, laranja e 2 gotas de óleo de lavanda;

— Retire do fogo e deixe que o rosto receba, de longe, esse vapor por 10 minutos.

É fundamental ter bastante atenção para não se queimar com o vapor. Para ter certeza de que o vapor não será maléfico, desligue o fogo e deixe que arrefeça de 3 a 5 minutos. Confira com a mão se o vapor está bem quente de uma altura mínima de 30 centímetros. O mesmo processo pode ser utilizado para os pés, pois relaxa e activa a circulação sanguínea.

Contra-indicações

Grávidas, mães amamentar ou crianças menores de dois anos não devem consumir o chá de eucalipto. Quem toma sedativos, analgésicos ou anestésicos devem evitar ingerir o eucalipto, pois poderá acabar mudando os efeitos. Mas é sempre bom perguntar ao seu médico se o chá de eucalipto é recomendado para o seu caso e qual será a dose certa para ser ingerida. Evite medicar-se sozinho para prevenir reacções adversas não esperadas e ainda piores de tratar.

Doutras mesinhas como estas iremos falar e compartilhar connvosco ao longo das próximas edições.