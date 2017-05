“Em Alfândega da Fé falta uma política consistente para apoiar os agricultores”

Vítor Bebiano, 38 anos, é técnico superior de desporto e é o candidato à câmara municipal de Alfândega da Fé, numa lista de coligação entre o PSD e o CDS/PP. O candidato diz que conhece os problemas e as potencialidades do seu concelho e que isso é um ponto de partida para a mudança. Acredita no potencial da terra, onde tem as suas raízes e as suas prioridades são a aposta nos jovens, no empreendedorismo e no desenvolvimento do sector primário.