“Continuaremos a reivindicar junto do Governo”, afirma autarca enquanto aguarda reformulação do orçamento da ponte

Começo por lhe perguntar, agora que começa um mandato como presidente eleito. O que espera deste mandato depois de suceder a Jorge Fidalgo?

Esperamos, acima de tudo, uma colaboração institucional, porque não havendo essa colaboração entre os municípios dos territórios do interior e a administração central, naturalmente, não se conseguem fazer bons mandatos. Vimioso é um concelho com fracos recursos financeiros. Eu estava precisamente a recortar uma notícia que dizia que há concelhos onde o poder de compra é um terço de Lisboa. Essa notícia coloca Vimioso em penúltimo lugar. Veja-se o centralismo, se continuar desta forma, naturalmente que não haverá desenvolvimento do interior. Eu acredito que a grande solução é a regionalização, mas é necessário que se tenha a coragem para fazer uma regionalização correta e que não defenda os interesses apenas daquelas regiões que já estão desenvolvidas. É necessário que seja permitido algum poder a quem não o tem e a quem nunca teve. Eu não quero dizer que em termos de futuro seja perigoso, mas é dramático, porque isto provoca, com notícias destas, balada, isto cada vez carrega melhor. Tendo em consideração estes estudos, acho que, neste momento, os concelhos como menos poder de compra tornam-se menos atrativos para o investimento privado, porque não há investimento público, do Poder Central. Quero acreditar se vai passar das promessas aos atos e para que se concretizem alguns projetos, nomeadamente aquele que toda a gente conhece, que é a eterna reivindicação da ligação Carção-Vinhoso, melhorando as condições de segurança da A4.