Carro furtado de garagem em Bragança intercetado no Porto com suspeito e duas menores

O suspeito, de 37 anos, levava consigo, na viatura furtada, duas menores, que estavam a fugir de uma instituição de Baguim do Monte, sendo que uma delas é sua prima.

Depois de a viatura ser avistada, a PSP colocou em marcha “uma operação de controlo policial na Rotunda do Parque Nascente em Rio Tinto”.

Segundo a PSP do Porto, quando o suspeito avistou as autoridades, “parou e recuou repentinamente”, acabando por galgar passeios e colocar em perigo pessoas que por ali passavam, incluindo agentes da polícia, e embatendo num poste de eletricidade. Nesse momento, o suspeito saiu do carro e começou a fugir, mas acabou por ser apanhado pelas autoridades.

O homem, natural do Porto e sem carta de condução, acabou detido e depois de presente a primeiro interrogatório ficou em prisão preventiva.

As jovens, de 15 e 16 anos, foram reconduzidas à instituição.