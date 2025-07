Vila Flor SC vence Grupo Recreativo Amigos da Paz e espreita liderança do Campeonato de Elite de Futebol de Praia

O Vila Flor Sport Clube entrou com o pé direito na segunda volta da 1.ª Fase do Campeonato de Elite de Futebol de Praia, ao vencer, por 3-6, o Grupo Recreativo Amigos da Paz. O encontro da oitava jornada realizou-se, este sábado, no Campo Areia Charneca, em Pousos, no distrito de Leiria.

Para a equipa transmontana marcaram Trivelas, Tony, Fábio Costa, Pedro Braga, Tim e Luca.

O Vila Flor soma 15 pontos e está no segundo posto do principal campeonato nacional da modalidade em igualdade pontual com a Associação Desportiva de Buarcos 2017.

A equipa vila-florense joga novamente amanhã, vai defrontar o Amieira para a 2.ª Eliminatória da Taça de Portugal. Apesar de ser uma equipa do segundo escalão nacional, o treinador da equipa transmontana, Marco Silva, “não quer facilitar para evitar surpresas”.

A partida está agendada para as 15h15, no Campo de Areia das Caxinas, em Vila do Conde.

Foto: Zé Paulo Silva