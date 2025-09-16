Candidatos à Câmara Municipal de Miranda dizem que é fundamental estender IC5 de Duas Igrejas a Palaçoulo

Fazer pressão junto do Governo para fazer chegar o IC5, que parou em Duas Igrejas, a Espanha, era uma das grandes bandeiras eleitorais de Helena Barril, há quatro anos, quando se candidatou ao primeiro mandato como presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro. Agora, a atual autarca, candidata a um segundo mandato, apoiada pelo PSD, afirma que, depois de ser perceberem “dificuldades”, por parte do Governo, a ideia é ligar Duas Igrejas a Palaçoulo. “Dada a importância económica e estratégica da capacidade industrial que tem Palaçoulo, temos o estudo para fazer a ligação do nó de Duas Igrejas direto a Palaçoulo. É mais prioritário, neste momento, avançarmos com essa ligação. É um polo industrial muito importante, que já começa a ser muito significativo a nível nacional e queremos priorizar isso. Queremos avançar com essa obra no próximo mandato”, referiu a autarca.

Com esta ligação também concorda o candidato do PS, António Ribeiro. “A ligação do IC5 a Espanha é uma utopia, só os espanhóis é que podem determinar se realmente isso avança ou não avança. A nossa prioridade é continuar com o IC5 até Palaçoulo e criar na aldeia uma zona industrial. Alguns empresários queixam-se, querem condições para criar suas próprias empresas”, rematou, assinalando ainda que, em termos de acessibilidades, prioridade é também “alargar as estradas municipais”.

Para António Sales, candidato do Chega, também não há dúvidas, “a ligação de Duas Igrejas a Palaçoulo é preferencial” porque “facilita até o escoamento de produtos”.

Já Caio Gabriel, candidato da CDU, deixou assente que o mais importante, que acredita que não está a ser feito, seja com que empreitada for, é, primeiro, fazer a “tarefa de casa direitinho” para que se consigam os recursos “de forma adequada”. “Nós precisamos, primeiro, construir as estruturas internas, se nós falamos de acessibilidade, nós temos na nossa proposta transportes. Temos de pensar, primeiro, os transportes”, referiu.