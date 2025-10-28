Vinhais goleia Rebordelo e reforça liderança isolada no Distrital de Bragança

O Futebol Clube de Vinhais impôs-se com autoridade no dérbi concelhio diante do Rebordelo, vencendo por 5-1, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Bragança. Num jogo disputado em casa do adversário, a formação orientada por Marco Mobil exibiu-se em bom plano e mostrou credenciais na luta pelo título.

O Rebordelo até começou melhor e adiantou-se no marcador, por intermédio de David Mora, logo nos minutos iniciais. O médio aproveitou uma boa combinação ofensiva para colocar a equipa da casa na frente. Contudo, a vantagem durou pouco. A reação do Vinhais foi imediata e demolidora: Helton restabeleceu a igualdade e Lauro e Abbas bisaram, selando uma vitória expressiva por cinco bolas a uma.

No final da partida, o técnico do Vinhais, Marco Mobil, sublinhou a consistência e a maturidade da sua equipa. “Entrámos bem, confiantes, e estivemos bastante confortáveis no jogo. É verdade que o adversário marcou primeiro, numa boa jogada, mas a partir daí acho que só houve uma equipa em campo. Fomos fortes em todos os momentos, com bola, sem bola, nas transições ofensivas e defensivas. Fomos muito competentes e a vitória é inteiramente justa”, afirmou.

O treinador destacou ainda a importância de manter a identidade da equipa em qualquer contexto. “Independentemente de onde jogamos, tentamos manter a nossa ideia de jogo. A questão de ser dérbi é mais para as pessoas de Vinhais e de Rebordelo, não para nós. Para nós são três pontos importantes, conquistados frente a um adversário bem organizado, o que valoriza ainda mais a nossa vitória”, acrescentou.

Do outro lado, Gilberto Vicente reconheceu que o Rebordelo esteve aquém das expectativas. “Foi uma partida muito difícil. Nunca entrámos no jogo. Mesmo marcando primeiro, pensei que a coisa acalmava, mas nunca tivemos bola. As segundas bolas foram sempre deles. Hoje não conseguimos. Foi um jogo para aprender com os erros”, admitiu o treinador.

O técnico lamentou também a falta de intensidade e os erros individuais que comprometeram o desempenho da equipa. “Falhámos passes incríveis, falhámos na saída de bola. Eles foram mais rápidos, ganharam a maior parte das segundas bolas. Foram mais equipa hoje. Temos que ver onde errámos e arrepiar caminho, porque somos o Rebordelo e não podemos facilitar desta maneira”, sublinhou.

Com esta vitória, o Vinhais soma agora 13 pontos e isola-se no comando do campeonato. O Rebordelo mantém-se a meio da tabela e promete reagir já na próxima jornada.

Nos restantes encontros da quinta jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança, o Carção venceu o IPB por 5-2, o Carrazeda empatou 1-1 com o Argozelo e o Macedo de Cavaleiros dividiu pontos com o Cachão, num empate a duas bolas.