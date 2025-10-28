Presidente do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros acusado de apropriação indevida de dinheiro do clube para benefício próprio

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros atravessa uma das maiores crises da sua história. O presidente do clube, Diogo Costa, é alvo de graves acusações que incluem falta de transparência, ocultação de dívidas, adulteração de relatórios de contas, gestão danosa e apropriação indevida de dinheiro do clube para benefício próprio. As denúncias partem de um sócio e de um elemento dos órgãos sociais da direção, sendo que já foi apresentada queixa-crime ao Ministério Público. A Polícia Judiciária está já a investigar o caso.

Entre as suspeitas, está também a realização de negócios diretos entre o presidente e familiares, bem como alegados indícios de auxílio à imigração ilegal no recrutamento de atletas estrangeiros.