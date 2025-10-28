 class="html not-front not-logged-in one-sidebar sidebar-second page-node page-node- page-node-196068 node-type-noticia">

            

Presidente do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros acusado de apropriação indevida de dinheiro do clube para benefício próprio

ESTA NOTÍCIA É EXCLUSIVA PARA ASSINANTES

 

Se já é Assinante, faça o seu Login

INFORMAÇÃO EXCLUSIVA, SEMPRE ACESSÍVEL

Ter, 28/10/2025 - 09:28

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros atravessa uma das maiores crises da sua história. O presidente do clube, Diogo Costa, é alvo de graves acusações que incluem falta de transparência, ocultação de dívidas, adulteração de relatórios de contas, gestão danosa e apropriação indevida de dinheiro do clube para benefício próprio. As denúncias partem de um sócio e de um elemento dos órgãos sociais da direção, sendo que já foi apresentada queixa-crime ao Ministério Público. A Polícia Judiciária está já a investigar o caso.

Entre as suspeitas, está também a realização de negócios diretos entre o presidente e familiares, bem como alegados indícios de auxílio à imigração ilegal no recrutamento de atletas estrangeiros.

 

LEIA MAIS NA EDIÇÃO IMPRESSA DESTA SEMANA DO JORNAL NORDESTE OU FAÇA A SUA ASSINATURA ONLINE

 

Jornalista: 
Carina Alves