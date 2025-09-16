 class="html not-front not-logged-in one-sidebar sidebar-second page-node page-node- page-node-196036 node-type-noticia">

            

IPB regista menos 32% de alunos na 2.ª fase de acesso

Ter, 16/09/2025 - 10:11

Instituto perdeu mais de um quarto dos estudantes colocados comparando a segunda fase deste ano com a de 2024/25

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) foi o quinto politécnico, a nível nacional, com mais estudantes colocados no conjunto das duas fases. À frente da instituição ficaram apenas os politécnicos do Porto, Lisboa, Coimbra e Leiria.

Ainda assim, tal como aconteceu na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2025/26, o número de estudantes colocados na segunda fase caiu a pique.

Nesta segunda fase de acesso, no IPB foram colocados 296 alunos, menos 141 face ao ano anterior. No total, nas duas fases, na instituição de ensino superior foram colocados 1058 estudantes, já que na primeira foram colocados 762.

 

Jornalista: 
Carina Alves