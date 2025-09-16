Município de Freixo de Espada à Cinta vai disponibilizar sessões de terapia da fala a mais de 30 crianças do concelho

Muitas mães de Freixo de Espada à Cinta enfrentavam uma dura realidade. Para que os filhos pudessem receber terapia da fala, faziam dezenas de quilómetros, semana após semana. Entre viagens a Mirandela, Mogadouro ou Bragança, muitas famílias viram-se obrigadas a reorganizar rotinas, pedir folgas no trabalho e suportar custos das viagens, que ao longo do tempo se tornavam elevados, tudo para garantir que as crianças tivessem o apoio de que precisavam.

Agora, essa realidade está prestes a mudar. O município de Freixo de Espada à Cinta, numa “parceria estratégica” com a empresa Psicoespaço, vai disponibilizar consultas de terapia da fala a 32 alunos do pré-escolar e do 1º. ciclo das instituições educativas do concelho, com início neste ano letivo. Um passo importante para muitas famílias que, até aqui, viam na distância um dos maiores obstáculos à evolução dos seus filhos.

É o caso de Ângela Araújo que levava, uma vez por semana o filho de quatro anos, a Mogadouro ou Mirandela a consultas de terapia da fala. Agora com esta parceria do município vai ser mais fácil para ela, mas sobretudo para a criança.

“Vai ser mais fácil porque andar para Mogadouro ou para Mirandela, fazer quilómetros, a criança chegava lá a dormir, acabava de acordar para uma sessão de 45 minutos, não tinha o rendimento que nós, pais e terapeuta, esperávamos”, explicou, acrescentando “com esta valência a capacidade de atenção na sessão é muito maior. “Se os terapeutas forem diretamente à escola, está no contexto da criança, é muito mais fácil progredir dentro do espaço habitual”, destacou.