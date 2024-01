Associação de Futebol de Bragança faz parte de projecto internacional que promove a igualdade de género no desporto

A Associação de Futebol de Bragança integra o projecto internacional GESP - "Re-imagining the playing field - a gender equality in sport project", na área do desporto. Este é o sexto projecto internacional em que a AF Bragança participa, sendo o quinto inserido no programa Erasmus + destinado ao desporto.

O projecto conta com nove entidades de cinco países: Sérvia, Turquia, Espanha, Macedónia e Portugal, que se faz representar pela AF Bragança.

A iniciativa tem como objectivo promover a igualdade de género no desporto e abordar os desequilíbrios na representação de género. O “GESP” visa ainda sensibilizar as pessoas para as desigualdades de género no âmbito do desporto, bem como apoiar as organizações na integração de uma abordagem de igualdade nas suas operações e garantir que as políticas relevantes são aplicadas em toda a organização.

O “GESP” pretende compreender e a abordar as barreiras de igualdade de género no desporto através da recolha de opiniões de atletas, treinadores, árbitros e outros especialistas do sexo feminino na área desportiva, sendo para o efeito realizadas entrevistas e gravações no formato de podcast.

Este projecto internacional conta também com a organização de workshops para atletas, treinadores, árbitros e outros profissionais relacionados com o desporto sobre temas como a igualdade de oportunidades e de representação, a linguagem e comportamentos sensíveis ao género e a importância de promover a igualdade de género no desporto.