Acidentes de tractor matam dois idosos no distrito em menos de uma semana

Dois idosos, um de 70 anos e outro de 80, morreram, em acidentes de tractor, na semana passada, no distrito de Bragança. Um dos acidentes aconteceu em Vila Flor, na segunda-feira, dia 15, e o outro em Bragança, dia 21. O acidente que aconteceu no concelho de Bragança, no domingo, mais concretamente na aldeia de Faílde, matou um idoso de 80 anos. O alerta para este acidente foi dado um pouco antes das 10h da manhã. As equipas de socorro já nada conseguiram fazer e o óbito do idoso foi declarado no local. Para a ocorrência foi mobilizado o helicóptero do INEM, uma equipa de bombeiros de Bragança e a GNR. As causas do acidente, para já, não são conhecidas. Dias antes, segunda-feira da semana passada, um idoso, de 70 anos, morreu, na aldeia de Nabo, no concelho de Vila Flor. Quando os bombeiros chegaram ao local, o tractor estava capotado num caminho e a vítima estava em paragem cardiorespiratória. Os bombeiros realizaram manobras de reanimação ao idoso e foi accionada a ambulância SIV de Mirandela. A vítima foi transportada para o hospital de Mirandela, onde o óbito foi declarado. Também são desconhecidas as causas do acidente. A GNR, conforme avança em comunicado, não registou qualquer vítima mortal, envolvendo tractores e máquinas agrícolas, em todo o país, até dia 29 de Fevereiro. Depois destes dois acidentes, registam-se agora duas vítimas mortais. A guarda dá conta de que, até essa data, houve 21 acidentes rodoviários com veículos agrícolas, dos quais resultaram três feridos graves e quatro ligeiros. Já no que toca a acidentes com veículos agrícolas em propriedade privada registaram-se, até dia 29 de Fevereiro, um total de 11, dos quais resultaram cinco feridos graves e oito ligeiros. Refira-se ainda que do começo de 2021 até 29 de Fevereiro de 2024 houve 1396 acidentes rodoviários com veículos agrícolas, 39 vítimas mortais, 87 feridos graves e 490 feridos leves. Em igual período, houve 393 acidentes com veículos agrícolas em propriedade privada, 88 vítimas mortais, 123 feridos graves e 194 leves. A GNR assinala que uma das principais causas para a sinistralidade com veículos agrícolas está relacionada com a idade avançada do agricultor, a que se alia a necessidade de as tarefas agrícolas terem de ser realizadas em intervalos reduzidos de tempo, agravando o cansaço físico, próprio de uma actividade fisicamente exigente. Outras das causas apontadas resulta do “excesso de confiança” a operar máquinas que, para todos os efeitos, “são perigosas”. “Denota-se que, mais de 50% dos tractores não dispõem de estruturas de protecção, sejam elas arcos ou cabines”, diz ainda a GNR, em comunicado. A guarda aconselha à manutenção do veículo, à utilização de estruturas de protecção, como o arco de “Santo António”, utilização de acessórios de iluminação e sinalização, de acordo com a lei, bem como não conduzir sob o efeito de álcool, fadiga ou com excesso de velocidade. A GNR assinala ainda que sejam respeitados os limites do tractor e que não se sobrecarregue nem transporte passageiros “à pendura”.