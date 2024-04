Adrenalina todo-o-terreno regressa a Bragança de 26 a 28 de Abril com o Heat of the Mountain

Se é da zona de Bragança, certamente, já ouviu falar da prova Heat of the Moutain. Para quem não conhece, trata-se de uma corrida todo-o-terreno com obstáculos onde competem jipes, de várias categorias como Super Proto, Proto, Extreme e Promoção, em que objectivo passa por ultrapassar, literalmente, tudo o que aparece pelo caminho. A terceira edição acontece de 26 a 28 de Abril, no concelho de Bragança.

Esta prova transmontana começou em 2016, onde fazia parte do lote de corridas do Campeonato de Portugal de Trial 4x4. Agora é independente e vai para a terceira edição. A organização está a cargo da TT Sem Limites, que é presidida por Flávio Gomes, mais conhecido como Touças, o piloto brigantino que lidera actualmente o campeonato nacional de Trial 4x4, na companhia do navegador Cristiano Fernandes.

A paixão por superar obstáculos e pela adrenalina de andar com um jipe, por sítios em que mal uma pessoa se segura em pé, levou a TT Sem Limites a criar uma prova puramente transmontana, devido à zona propícia para a realização de uma competição todo-o-terreno. Até então, o Heat of the Moutain proporcionou-se, maioritariamente, na zona montanhosa da aldeia de São Pedro de Sarracenos, no concelho de Bragança, tendo como principal atractivo a zona acidentada criada com um conjunto de pedras de dimensões avultadas, onde a maior parte dos jipes tinha de utilizar o guincho para subir, conquistando muito público, que assistia na expectativa de ver alguns aventureiros trepar as pedras sem ter de recorrer ao auxílio do navegador, eram poucos os que conseguiam, mas existiam e faziam o público vibrar.

Quanto ao público, a prova que inicialmente decorria em pleno mês de Agosto, sempre juntou muita gente e de vários pontos do mundo. Apesar de ser uma competição nacional, o interesse pelo mundo todo-o-terreno vai além-fronteiras. A aldeia de São Pedro de Sarraceno chegou a receber pessoas de, pelo menos, três continentes.

A edição deste ano do Heat of the Moutain apresenta muitas novidades. A começar pelo percurso, era desde 2016 em São Pedro de Sarracenos e vai deixar de o ser. O circuito está totalmente renovado, tendo como palco as freguesias de Rebordãos, Nogueira e Sarzeda. Outra das novidades é que os obstáculos da nova pista são exclusivamente naturais e otrajecto vai ter a extensão aproximada de 20 quilómetros

Começando pelos pilotos, estão confirmadas 30 equipas. Maioritariamente ibéricas, de Portugal e Espanha, e uma inglesa. A edição anterior contou com 25.

Segundo Touças, tudo indica que a prova vai continuar a ser uma referência no nordeste transmontano. “Pelo que consegui apurar o alojamento nos hotéis está esgotado para a data do evento e a entrada para assistir é livre”, começou por referir.

Quanto à alteração de percurso, o novo circuito é mais extenso que o anterior e surge para dar uma nova dinâmica à prova de trial transmontana. “Optámos por aumentar a distância do percurso, porque as pessoas também gostam de ver os jipes a andar e não só a ultrapassar os obstáculos. Ainda assim, é uma prova dura, vamos ter perto de cinco zonas de espectáculo”, explicou.

Touças frisou também que a prova “mostra que a região está viva” e que as pessoas “precisam de olhar para o interior com outros olhos”, acrescentando que “não existe só o litoral”.

Para além de promover a região, a nível económico a prova de trial movimenta os negócios locais. “Há casos de equipas que gastam perto de dez mil euros para vir fazer o Heat of the Mountain e muito do dinheiro fica aqui na região, como por exemplo no alojamento, transportes, refeições, entre outros, mas há muitas pessoas que não pensam nisto”.

Na edição de 2023 do Heat of the Moutain, na classe rainha, em Super Proto, o piloto João Vicente e navegador Manuel Morgado (Santerchips/Amturbocharger/Jot4x) foram os grandes vencedores. Este ano, a equipa de Alcobaça não vai estar presente no Heat of the Moutain.

Em Proto, João Ferreira e Tiago Alves, da Euro/Quartelas 4x4, foram os mais rápidos da categoria. Em Extreme, Diogo Mendes e Bruno Gomes (Tuff 4x4) terminaram na primeira posição e em UTV/Promoção a equipa vencedora foi a Reciclopeças de Carlos Martins e João Ponto.

Na edição anterior, o Heat of the Mountain levou à pista de São Pedro de Sarracenos 28 pilotos. Destaque para a participação de quatro pilotos do distrito de Bragança, Francisco Tiago, Bruno Cameirão, Celso Ferreira e Georges Afonso.

Para esta edição, Bruno Cameirão não vai competir. Estão confirmadas as presenças dos pilotos Francisco Tiago, da Garagem Transmontana, Celso Ferreira, Georges Afonso, Rui Miguel e Touças.

A prova é apoiada pela Câmara Municipal de Bragança, que fornece as máquinas para fazer o percurso e um montante que ronda os oito mil euros. “O apoio serve para pagar prémios e alguma logística do Heat of the Moutain, a nível monetário não dá para tudo e podia ser um pouco mais, mas o apoio logístico com o fornecimento das máquinas é muito bom”, referiu

A prova tem um custo estimado entre 30 a 40 mil euros e o orçamento restante é conseguido através de patrocinadores que gostam da modalidade.

O Heat of the Moutain decorre nos dias 26,27,28 de Abril em Bragança e espera-se casa cheia, para assistir à adrenalina da prova todo-o-terreno transmontana.