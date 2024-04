Empresários de Bragança rendidos a programa para tornarem negócios presentes na Internet

Vários empresários de Bragança estão interessados em tornar os seus negócios mais presentes no mundo digital. A maioria destes empresários já tinha percebido a importância da presença no digital, mas muitos não sabem como devem concretizar a ideia e outros, por falta de tempo, não conseguem manter actividade frequente nas suas páginas. Desta forma, para facilitar a adopção de estratégias e soluções digitais, que permitam às empresas atrair novos clientes, alcançar mais vendas e simplificar processos, foi criado o Acelerar o Norte, que vai disponibilizar, gratuitamente, ferramentas para avaliar o nível de maturidade digital do negócio, prestar apoio na elaboração de planos de transição digital, disponibilizando vouchers até dois mil euros para acesso a serviços de transição digital. O projecto foi apresentado na semana passada, na Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Bragança. Andreia Sendas é proprietária do supermercado e restaurante Restaurador, em Bragança. O negócio existe há várias décadas e há já alguns anos que, tanto o restaurante como o supermercado estão presentes na Internet. A empresária, que diz que todos os dias publica nas redes sociais o que há para almoçar e que se falhar “há logo mensagens a perguntar o que se passa”, admite que, “actualmente, a presença na Internet é muito importante” para angariar clientes e para mostrar ao mundo que aqueles espaços existem. Apesar de já ter feito algum caminho nesse sentido, vai aderir ao projecto porque “é necessário melhorar”. “Queremos tornar-nos mais profissionais porque nós vamos fazendo as coisas, mas há situações técnicas que não sabemos. Queremos criar outra dinâmica”, rematou. Também Dina Mesquita, proprietária do Baixa Hotel e do Restaurante Poças, igualmente em Bragança, esta interessada em beneficiar do Acelerar o Norte, que tem vouchers dos 500 aos dois mil euros para ajudar os empresários. A brigantina assumiu que o hotel tem site e trabalha “bem” as redes sociais e, por isso, está já presente no mundo digital, mas é preciso “mais”. O restaurante tem página de Facebook, mas as partilhas, tendencialmente, são apenas para dar conta da ementa. Desta feita, diz que é preciso mudar o cenário, aproximar-se do mundo mais tecnológico. “Este projecto que queremos abraçar é mesmo para isso, para que sejam feitas essas melhorias e haver melhor gestão de conteúdos. A parte do restaurante é preciso quase trabalhá-la do zero. Precisamos de formação, como empresários, para saber fazer o marketing digital que, hoje em dia, o cliente procura”, vincou. Este projecto é destinado às empresas das oito sub-regiões do Norte, apoiando as micro, pequenas e médias, tendo arrancado em Agosto do ano passado. Termina em Setembro de 2025. Nuno Camilo, director do projecto, lembrou, em Bragança, que é preciso ter em conta que, em Portugal, há oito milhões de pessoas que, diariamente utilizam telefones e computadores. Desses, 73% utilizam as plataformas para procurar e consultar comércios, espaços, serviços. Por isso, quem não está na Internet “não existe”. “Não basta fazermos só publicidade num jornal e numa rádio. Temos de ir acompanhando os meios digitais e é esta a grande necessidade que temos, que as pessoas possam vender para lá da sua geografia”, esclareceu. Em todo o Norte foram criadas 16 aceleradoras de comércio digital. Anabela Anjos é a gestora de transição digital da de Bragança e disse que “há já muitos empresários interessados em aderir ao projecto”, que “pode ser o início de uma presença na Internet, pode ser aprofundar do que já existe”, mas, certamente, “será sempre uma mais-valia para qualquer empresa”.