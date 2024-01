Equipas de Bragança conhecem adversários da segunda fase dos campeonatos nacionais de futebol

A Associação Desportiva de Paredes vai disputar a Série A da Taça Nacional Feminina de Promoção juntamente com o Esposende, Pico Regalados, FC Tadim, GD Souto e Gondomar, e ACR Arsenal Crespos.

A formação brigantina vai iniciar a caminhada frente ao Esposende, no dia 28 de Janeiro, a AD Paredes joga em casa.

A sorte ditou que a Escola de Futebol Crescer vai fazer parte da Série 1, da Fase de Manutenção, do Campeonato Nacional Sub-15 da 2ª Divisão, no mesmo lote que Braga B, Escola Diogo Cão, Penafiel, Palmeiras, Lomarense, Aveleda, Varzim, Vianense e AD Chafé.

A Escola Crescer vai começar esta fase no reduto do SC Braga B, no dia 27 de Janeiro.

O sorteio determinou que o Grupo Desportivo de Bragança vai jogar na Série 1, da Fase de Manutenção, do Campeonato Nacional Sub-17 da 2ª Divisão com o Chaves, Vianense, Vitória SC B, o Palmeiras, o Limianos, Gil Vicente e o Mondinense.

O Bragança visita o Chaves na ronda inaugural, a 28 de Janeiro.

Resumo dos Sorteios:

Taça Nacional Feminina de Promoção:

Série A:

1- AD Paredes

2- Pico de Regalados

3- AD Esposende

4- FC Tadim

5- GD Souto e Gondomar

6- ACR Arsenal Crespos

Campeonato Nacional Sub-15 da 2ª Divisão – Fase de Manutenção e Descida

Série 1:

1- Escola Crescer

2-Vianense

3-AD Chafé

4-Palmeiras

5-Braga B

6-Lomarense

7-Aveleda

8-Varzim

9-Escola Diogo Cão

10-Penafiel

Campeonato Nacional Sub-17 da 2ª Divisão – Fase de Manutenção e Descida

Série 1:

1- Vitória SC B

2- GD Bragança

3- Palmeiras

4-Vianense

5-Limianos

6-Merelinense

7-Gil Vicente

8-Chaves