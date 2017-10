Macedo perde dérbi transmontano

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros sofreu mais uma derrota. A formação de juniores foi goleada (1-5) em casa, no sábado, pelo Mondinense.

Miranda (17’) e Ricardo (27’), que fez hat-trick, apontaram os dois primeiros golos da equipa do distrito de Vila Real.

Na segunda metade, o goleador de serviço dos forasteiros apontou mais dois golos (53’, 78’) dando uma vantagem confortável ao Mondinense.

Betinho ainda reduziu para 1-4 mas o golo do jovem atacante não foi suficiente para inveter o resultado.

Já em tempo de compensação, aos 90’+1’, Ivan matou o jogo. 1-5 foi o resultado final.