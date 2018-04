Mirandês regressa à liderança

Era o jogo grande da jornada 19 da Divisão de Honra da A.F. Bragança e não defraudou o público presente nas bancadas do Estádio Santa Luzia, em Miranda do Douro.

No duelo de candidatos, a equipa da casa acabou por levar a melhor com um triunfo que nada decidiu mas que lhe deu um novo embalo para o que resta do campeonato. A formação de Luís Preto depende apenas de si própria para chegar ao título, mesmo com uma vantagem mínima de um ponto.