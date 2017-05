Pedro Martins antevê uma final “equilibrada”

Contagem decrescente para a final da Taça da A.F.Bragança. A prova rainha do futebol distrital está marcada para domingo e vai colocar frente a frente o Argozelo, campeão distrital, e o Sendim, que terminou o campeonato no quinto lugar.

A formação do planalto mirandês parte como favorita pois é a detentora do troféu. Na temporada passada venceu o Vimioso nas grandes penalidades, depois do 1-1 verificado no final do prolongamento.

Pedro Martins foi nesse jogo decisivo. O avançado apontou o penálti que confirmou a vitória da equipa treinada por Eurico Martins. O jogador garante que está preparado para a lotaria dos penáltis. “Se este ano voltarmos aos penaltis para decidir o vencedor estarei preparado e concentrado para ser bem sucedido”, afirmou.

O “equilíbrio” será a nota dominante do encontro na opinião do jogador. As duas equipas conhecem-se bem e o resultado do último confronto para o campeonato, derrota do Sendim por 4-3, não afecta o grupo na abordagem à partida da taça. “São duas equipas que se conhecem bem. Equipas com futebol diferente mas que o praticam bem. Espero um bom jogo”, acrescentou.

Pedro Martins coloca a pressão nas duas equipas. “De um lado temos o Argozelo que quer fazer a dobradinha, do outro o Sendim que quer voltar a vencer o troféu. Será um jogo complicado para mabas as equipas e vencerá quem menos errar”.

Pedro Martins já esteve em três finais da taça distrital e venceu duas, uma com a camisola do Vimioso e outra ao serviço do Sendim na época passada.