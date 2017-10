Seca devasta culturas agrícolas e coloca em perigo a vida dos animais

Os pastores são outros dos grandes lesados por este problema e já começam a viver uma situação de desespero com o gasto das reservas de comida, feitas para alimentar o gado no inverno, um problema que põe em causa não só as finanças mas também o sustento das famílias dos pastores. Muitos deles afirmam que se esta situação persistir está em perigo a vida de muitos animais.