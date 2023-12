CADA VOTO CONTA

Com a eleição de Pedro Nuno San- tos para Secretário Geral do Partido Socialis- ta, ficou definido o qua- dro dos líderes que se vão defrontar no próximo dia 10 de março e, apesar de ter começado já, é a partir de agora que a Campanha Eleitoral arranca, na sua plenitude. Obviamente que o que vai estar em jogo é uma confrontação de ideários, de propostas e de solu- ções para os graves (e me- nos graves) problemas e dificuldades enfrentados pelos cidadãos, aqueles são corporizados por pes- soas que lhes conferem um rosto e, de certa for- ma, uma personificação. Não havendo eleições para Primeiro-Ministro é, contudo, a figura do líder dos principais partidos que catalisa a atenção dos eleitores. Apesar da exis- tência de propostas que, ao centro, têm muitas semelhanças (contas certas, melhoria dos serviços públicos, atualizações salariais) para a escolha dos votantes fica a forma de as alcançar e, com quem, porque, tudo indica, ire- mos ter um governo mi- noritário ou de coliga- ção. A existência de mais ou menos um deputado pode, tal como no tempo de Guterres, ter uma im- portância capital. Nos cír- culos mais pequenos esta disputa tem aspetos críti- cos, quase dramáticos. Em Bragança, onde o PSD, sozinho ou coligado, nunca tinha tido menos deputados do que o PS, viu-se ultrapassado, nas últimas eleições, ao perder o segundo eleito… por 12 votos apenas. Dez por cento dos votos do CDS, seu parceiro habitual, teriam sido suficientes para evitar esse passo atrás do distrito que, para as legislativas, sempre dominou, mesmo quando dez, das doze câmaras, eram lideradas por socialistas. Para esse feito inédito do PS, no nordeste, contribuiu, decisivamente, a persona- lidade popular, competente e prestigiada de João Sobrinho Teixeira. Não es- tando ainda decidido (por causa das eleições inter- nas), tudo indica, porém, que será repetente. De forma realista e inte- ligente, o PSD vai respon- der, ao que tudo indica, coligando-se com os cen- tristas e indicando para cabeça de lista o autarca mais popular do distrito, Hernâni Dias. A capital distrital, onde ambos os cabeças de lista residem, representando mais de um quarto dos eleitores do distrito, vai ter uma importância inquestionável para o resultado final. Ora, neste território, o líder da distrital social-democrata, poucos meses antes da vitória tangencial dos so- cialistas, obtinha, para o seu partido uma vitória retumbante com mais do dobro dos sufrágios. Se ao acrescento dos votos centristas, se juntar o contributo de uma candidatura igualmente motivadora, em segundo lugar da lista, a recuperação do número de deputados tradicional do PPD/PSD, no nordeste será uma tarefa de relativa facilidade. Mesmo assim, estou certo que o partido do Montenegro não cairá em facilitismos para não ser de novo sur- preendido pelas soberanas opções populares. Mas nesse campo, o edil brigantino já deu mostras de competência e não deixará de aproveitar o cenário nacional de recuperação do seu partido e das fragilidades do oponente, também no nordeste, na saúde, na educação e, igualmente, na habitação.