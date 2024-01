O NOVO MUNDO, INTELIGENTE E ARTIFICIAL 1 - GENERALIDADES

O ano de 2023 marcou a entrada impetuosa e avassaladora da Inteligência Artificial, no dia a dia de cada um de nós. Não sendo uma área nova do conhecimento (a primeira associação entre computação mecânica e inteligência foi feita por Alan Turing, no final da Segunda Guerra Mundial e o termo Inteligência Artificial foi cunhado, poucos anos depois – 1956) assumiu assinalável relevo com a explosiva disseminação do CHAT-GPT da Open AI. O uso desta ferramenta generalizou-se e começou a ser de utilização corrente por vários grupos que, até agora, não tinham tido ainda acesso a esta tecnologia. A possibilidade de haver máquinas pensadoras é um conceito antiquíssimo (há quem o faça remontar aos filósofos gregos antes de Cristo) mas apenas foi possível dar-lhe alguma expressão com o advento dos computadores e, com estes, o crescimento exponencial dos sistemas de memória e da capacidade de processar gigantescas quantidades de registos complexos. Apesar dos enormes avanços em qualquer uma destas áreas, desde meados do século passado, foi só no crepúsculo do segundo milénio, concretamente, em 1997 que um supercomputador (o Deep Blue da IBM) obteve um resultado assinalável, vencendo um jogo de xa- drez ao campeão mundial da modalidade Garry Kasparov, depois de ter perdi- do, para este, no ano anterior. Mesmo assim, há quem sustente que o desfecho da segunda contenda pendeu para o contendor cibernético devido a um “bug” no software do algoritmo idealizado pelos especialistas que desenvolveram a pri- meira versão (perdedora) e a melhoraram, depois de analisar. O célebre 44º lan- ce, totalmente fora da lógica do jogo, que nem era ofensivo nem defensivo (seria apenas um movimento de escape para sair de um loop infinito) terá confundido o mestre russo. Nunca se saberá se, sem esse erro, o desfecho seria idêntico. A vulgarização deste produto resulta do aperfeiçoamento de duas disciplinas fundamentais para o desen- volvimento da tecnologia: o uso da linguagem comum na interface com a máquina e a capacidade desta em aprender a partir dos erros ou da análise dos resultados (machine learning), obviamente, complementadas com o contínuo crescimento das bases de dados e sua disponibilização, a melhoria das comunicações e o aumento exponencial da velocidade de pesquisa, processamento e cálculo. A disponibilização, gratuita, na internet, fez o resto. Hoje, para além de muitos usos profissionais, começam a surgir notícias da sua utilização por estudantes para a elaboração (sem erros!) de trabalhos académicos, entre outras aplicações, mais graves, nomeadamente no condicionamento de eleições e referendos (Presidenciais Americanas e Brexit). Quanto à academia, de pouco adianta o “comba- te” que alguns professores pretendam fazer a esta as- túcia – o ónus está do lado da docência: a avaliação dos alunos terá de contar com o uso desta tecnologia que, estando disponível, não faz qualquer sentido ser-lhes proibida. Quanto à manipulação da realidade para obtenção de vantagens eleitorais… não é, verdadeiramente, nada de novo. Faz parte do dia a dia do discurso político! O que é preciso é regular o seu uso e fiscalizar, denunciar e punir o abuso! É do senso comum que toda a ciência tem boas e más aplicações. Também é assim com a Inteligência Artificial. Da minha parte interessa-me mais a bon- dade. Em textos futuros irei analisar e divulgar alguns exemplos… sempre que o agitado ano político que se avizinha, deixar espaço para tal. BOM ANO!