A maldição do Tratado de Alcanices

Terá havido festa em Alcanices, nesse longínquo dia de Setembro de 1297 da era de Cristo, 1335 depois de César, quando Dinis, rei de Portugal e Fernando, rei de Leão e Castela assinaram o tratado que definiu a raia que separa os dois países.

Os dezoito anos do rei português não seriam grande carta de recomendação das virtudes do texto refundador, mas há que reconhecer os méritos do monarca, famoso por outras conquistas na cultura, na economia, na justiça e na afirmação do poder régio contra abusos senhoriais e a propensão da igreja para expandir a sua influência e os seus domínios mundanos.

Podemos imaginar esse fim de Verão luzido e quente, como geralmente se apresenta por terras de Bragança e Aliste, tempo de fruta madura, de renovar o gado e preparar corpo e alma para os frios que começam a dar sinais nas serranias de Sanábria, Montesinho e Nogueira, hirtas, milenares, a emoldurar o plaino até Zamora que, século e meio antes, acolhera os primos Afonsos para o acordo que conduziu aos caminhos paralelos dos dois estados peninsulares.

Foi em Alcanices que se desenhou a raia, que pouco mudou, se esquecermos Olivença, ou dermos de barato os sessenta anos em que três descendentes de Carlos V assumiram legitimamente a união dinástica.

Perante o resultado que conhecemos nas terras do distrito de Bragança e da província de Zamora, se nos deixarmos envolver nas teias que a superstição tece, seremos levados a considerar que terá havido mão maléfica a promover a celebração de tal acordo. Não passaria pelos pesadelos das gentes de então que havíamos de chegar à decrepitude, próxima do pó definitivo, para os séculos dos séculos nestes territórios.

Bem sabemos que a situação se foi agravando na medida em que as febres dos impérios toldaram o entendimento das gerações sucessivas, até aos papéis ridículos a que se desceu no ocaso do século XIX e nas longas décadas do século XX, com os regimes de Salazar e Franco a darem provas de que a história não é um caminho triunfal até à dignidade.

Alcanices foi, há dias, o palco de um outro encontro, de alcaldes das povoações entre Zamora e Quintanilha, que não vislumbram solução tempestiva para a construção do troço de auto-estrada que deveria estar em funcionamento há uma década, mas tem sido postergada para o olvido pelo governo de Madrid, com um comportamento ainda pior que o de Lisboa. De facto, já lá vão sete anos que, deste lado, dispomos de auto-estrada, o que trouxe mais intensidade de circulação à E‑82, sobrecarregando de problemas e perigos mortais o troço da 122 de Espanha, o tal “ranco” entre a capital da província e o território português.

Ali ficou dito que circular pela estrada actual é “um suplício”, que as pessoas estão fartas de acidentes mortais em plena via e nas povoações. Também ficou para memória futura que “não há vontade política” e um convite a Pedro Sanchez para percorrer a estrada e comprovar os riscos que correm os habitantes.

Espantoso seria se esta reunião conduzisse ao fim de uma maldição a que Alcanices está associada, naturalmente sem culpa nenhuma.