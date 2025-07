Candidato pelo Chega à Câmara de Miranda do Douro pode ter candidatura em risco

António Carlos Sales é o candidato do Chega à Câmara Municipal de Miranda do Douro nas próximas eleições autárquicas. Aposentado do Ministério da Educação, tem 71 anos e anunciou que pretende “recuperar Miranda do Douro com coragem, verdade e ação”.

A candidatura foi apresentada no passado dia 21, mas poderá estar em risco, depois de Nazaré Batista, militante do partido e ex-cabeça de lista nas autárquicas de 2021, ter apresentado queixa contra António Carlos Sales por alegadas ameaças, difamações e ciberbullying. A denúncia foi formalizada na PSP e no Ministério Público.

Leia mais na edição impressa do Jornal Nordeste ou subscreva a assinatura digital.