PS tem candidatos em todas as freguesias de Bragança

O Partido Socialista já tem candidatos à presidência de todas as juntas e uniões de freguesia do concelho de Bragança, depois de, nas últimas eleições, não ter apresentado candidaturas em muitas delas. A informação foi avançada pela candidata à câmara municipal, Isabel Ferreira, no domingo, durante a apresentação do programa eleitoral aos brigantinos.

