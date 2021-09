Meio respeito

Na saga das Autárquicas 2021, no editorial da semana passada escrevi: “agora será que vamos ter direito à visita de Rui Rio? Para sabermos se há compromissos sérios assumidos pelo maior partido da oposição ao actual poder. Aguardaremos então para saber se fomos incluídos nessa agenda”.

Entretanto chegou a resposta. Rui Rio, no último dia da pré-campanha (dia 13 de Setembro), visitou Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Miranda do Douro, mas ficamos sem a outra parte da questão, pois, não houve direito a discursos, nem declarações à imprensa. A justificação? O luto nacional pela morte do ex-presidente da República de Portugal, Jorge Sampaio. Arruadas sim, podem fazer-se, mas os discursos são desrespeitosos. Há lá com cada coisa neste mundo da política! Lá teremos de nos conformar que à nossa região só nos toca a pré-campanha dê lá por onde der.

Por sua vez, o Secretário-Geral e coordenador autárquico do Partido Social Democrata, José Silvano, em Macedo de Cavaleiros, deu umas palavrinhas à imprensa e disse que o seu partido definiu como objectivo ganhar mais câmaras ao Partido Socialista. Desta é que não estávamos a contar, hein?!

Acrescentou, ainda, que o PSD tem um roteiro de campanha eleitoral que identifica os locais onde consideram ter sérias hipóteses de ganhar a Câmara ao PS, por isso, estão a percorrer esses concelhos (Macedo, Mirandela e Miranda do Douro). Certo é, como ele próprio disse: “não podem ir a todos os concelhos”. Ora, mas com estas declarações, espero que os sociais-democratas que encabeçam as listas do PSD, nos restantes municípios, não se sintam já perdedores e se desmotivem agora na campanha que começa hoje!

Para uma pequena reflexão, o famoso filósofo e político grego Pitágoras disse “o que fala semeia; o que escuta recolhe”. E o português, sobejamente conhecido e admirado, Fernando Pessoa escreveu um poema, cujo título é: “Não Digas Nada”. Talvez valha a pena reproduzir aqui um pequeno excerto:

“Não digas nada!

Não, nem a verdade!

Há tanta suavidade

Em nada se dizer

E tudo se entender

Tudo metade

De sentir e de ver...

Não digas nada!

Deixa esquecer.”

E mudando de assunto, porque nem tudo são eleições, uma pequena nota para a iniciativa que faz o destaque fotográfico da capa desta semana. Os estudantes de medicina da Universidade do Porto realizaram rastreios cardiovasculares, formações e actividades com idosos, durante seis dias, em todas as aldeias do concelho de Vinhais. Iniciativa que aplaudo, pois, a satisfação dos idosos foi notória na reportagem. Só lamento é que estes futuros médicos tenham, segundo os próprios, contactado todas os concelhos e só Vinhais tenha aceitado recebê-los. Seria assim tanta a logística que estes jovens pediriam? Vejo sempre toda a gente a dizer que é preciso olhar para o mundo rural, atender as necessidades dos idosos que vivem isolados, e alguns isoladíssimos até, e depois não se entendem estas coisas!



Cátia Barreira