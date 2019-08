Ricardo Vilela está na Volta a Espanha em bicicleta. Antes, o ciclista brigantino passou pela redacção do Nordeste para falar daquela que é considerada uma das três melhores provas de ciclismo do mundo. Esta é a terceira participação de Vilela na competição que começou no sábado, em Torrevieja, e termina no dia 15 de Setembro, em Madrid.