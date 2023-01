Estrelas Brigantinas aumentaram número de atletas e têm como objectivo voltar a competir em todos os escalões

O clube de basquetebol surgiu em 2009 na cidade de Bragança. À semelhança de outras colectividades atravessou altos e baixos e soube dar a volta a uma fase crítica provocada pela pandemia que paralisou o desporto. Actualmente conta com 61 atletas e prepara-se para o apuramento para o Campeonato Nacional em sub-16 masculinos e para o Inter-associações em sub-14. Recuperar os escalões femininos em competição é um objectivo que o clube quer alcançar, como referiu João Faria, treinador e coordenador técnico, em entrevista ao Jornal Nordeste.

Este ano as competições contaram com formatos diferentes, inter-regionais com três associações, Bragança, Vila Real e Viana do Castelo. Foi um formato positivo?

Sim, apesar da distância que nos separa das restantes equipas das diferentes associações. A nível financeiro foi um desafio maior, mas a nível de competição foi muito mais interessante que o ano passado. Nesta fase, de Outubro até agora, conseguimos fazer 14 jogos, o que não acontecia antes, divididos por duas fases.