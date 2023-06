Fernando Morato: “Do ponto de vista desportivo tem sido uma grande experiência”

O preparador físico natural de Bragança, de 27 anos, há cinco temporadas que trabalha na 2.ª Liga de futebol, na equipa técnica do mirandelense Rui Borges. O seu percurso começou no Campeonato de Portugal, G.D. Bragança e S.C. Mirandela, seguindo-se as competições profissionais. No currículo tem Académico de Viseu, Nacional, Académica, Vilafranquense e Mafra. Tudo aponta que a próxima paragem seja Moreira de Cónegos, na 1.ª Liga