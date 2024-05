Assinado auto de consignação para concretizar Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel

Acaba de ser assinado o auto de consignação para dar andamento ao “maior investimento de sempre” no concelho de Vila Flor, o Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel. A empreitada custa cerca de 17,3 milhões de euros e inclui a construção da Barragem Redonda das Olgas, cujo concurso público internacional se encontra em fase de análise de propostas, e a Rede de Rega, uma empreitada no valor de cinco milhões de euros. Depois de receber o visto do Tribunal de Contas, a Rede de Rega foi já consignada e o seu prazo de execução é de 14 meses. O Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, construído na área das freguesias de Samões, Freixiel e União de Freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas, é financiado a 100% pelo Plano Estratégico da Política Agrícola Comum. Ou seja, é promovido pelo Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em parceria com o município, e abrange cerca de nove quilómetros, integrando, sobretudo, terrenos de várzeas nas proximidades das povoações de Freixiel e Vieiro, nas margens da ribeira redonda das Olgas e outras linhas afluentes, das quais se destacam a ribeira do Pelão e a ribeira da Cabreira. “Vai beneficiar uma zona de rega com cerca de 550 hectares, que se distribuem por dois blocos, o bloco de Freixiel com cerca de 400 hectares e o do Vieiro com cerca de 150”, esclareceu o presidente da câmara, que disse que serão beneficiados cerca de 150 agricultores. A zona abrangida é composta por mais de 90% de terrenos agrícolas e agroflorestais, em que se destaca a vinha, que ocupa dois terços da totalidade da área. Sendo a agricultura o principal pilar económico do concelho e perante as últimas temporadas de seca severa ou extrema a que se tem assistido, a possibilidade de rega é uma mais- -valia para quem investe no sector, conforme reforçou o presidente da câmara, que acredita que Vila Flor vai crescer, no âmbito agrícola. “É um investimento que vai dar resposta aos anseios de longa data da agricultura, não só para o Vale de Freixiel, mas para todo o concelho. Será uma reserva hídrica muito importante pois, com as alterações climáticas, que não podemos refutar, é muito importante que Trás- -os-Montes tenha mais uma reserva hídrica desta importância e envergadura”, vincou Pedro Lima. Pedro Lima tem esperança de que a agricultura dê um salto forte em Vila Flor. “O concelho tem já uma zona muito importante irrigada, o Vale da Vilariça, e não há comparação entre o antes de haver rega e o depois, quer a nível de produção, quer a nível de captação de investimento. Agora, vamos ter este investimento, que esperamos que esteja em pleno funcionamento no final de 2026, início de 2026, que vai trazer ao Vale de Freixiel a mesma capacidade que o Vale da Vilariça teve, noutros números, já que não tem o mesmo tamanho geográfico”, rematou o autarca, que assumiu que, sendo esta, hoje em dia, uma “actividade moderna”, com a rega, “a capacidade produtiva será quatro ou cinco vezes maior”. O Aproveitamento Hidroagrícola de Freixiel, que começou a ser pensado em 2005, tinha, em 2019, 10 milhões de euros para serem investidos. A este executivo, liderado por Pedro Lima, coube o “trabalho subsequente”, ou seja, conseguir o financiamento total. Dos 17,3 milhões de euros, cinco milhões estão destinados à construção da Rede de Rega, 10 à construção da Barragem Redonda das Olgas, e mais de dois ao centro de custos, onde se incluem as expropriações/indeminizações, assistência técnica e fiscalização, bem como estudos e projectos.