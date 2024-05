Ana Fernandes convocada para a Selecção Nacional Sénior Feminina de hóquei em patins

A jovem jogadora brigantina de hóquei em patins foi chamada para o primeiro treino da Equipa das Quinas, que se prepara para o Campeonato do Mundo de Seniores femininos, no estágio que decorre nos dias 13 e 14 de Maio, no Luso.

A atleta do Gulpilhares integra o lote de 13 jogadores convocadas pelo seleccionador nacional Hélder Antunes, para o estágio de preparação para o Campeonato do Mundo, no ano em que a Federação Portuguesa de Patinagem celebra 100 anos.

Ana Fernandes, esta temporada, sagrou-se bicampeã do Torneio Inter-Regiões em representação da Associação de Patinagem do Porto. Em 2023, conquistou o Campeonato de Europa Sub-17 por Portugal.