Desemprego aumentou 4,6% na região

Segundo último relatório, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, publicado na semana passada, no Centro de Emprego de Bragança, que abrange os concelhos de Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vimioso, Vila Flor e Vinhais, verificou-se um aumento do desemprego. O relatório, referente a Fevereiro deste ano, revela que 3515 pessoas estavam desempregadas, mais 156 em relação a Janeiro, ou seja, um aumento de 4,6%. Dos 3515 desempregados, 509 estavam à procura do primeiro emprego e 3006 procuravam um novo emprego. A faixa etária com mais desempregados é entre os 35 e os 54 anos, com 1308, seguindo-se a faixa etária de pessoas com mais de 55 anos, que são 935. Quanto aos jovens, com menos de 25 anos, são 528. No mês de Fevereiro havia 126 ofertas de emprego. Em comparação a Fevereiro do ano passado, também se verificou um aumento de 6,5%. Há um ano, estavam desempregados no Centro de Emprego de Bragança 3301 pessoas. A região acompanha assim o aumento da taxa de desemprego a nível nacional, que teve em Fevereiro subida de 6,7%, em relação ao mês anterior. Já no Norte do país, verificou-se uma ligeira diminuição de desempregados. Em Fevereiro deste ano, eram 125 541, menos 1 091 em relação ao mês anterior, ou seja, uma descida de 0,9%.