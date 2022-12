Mirandela despede-se de 2022 com o título de campeão de inverno

O S.C. Mirandela é o campeão de Inverno. Os alvinegros terminam a primeira volta da Divisão de Honra Pavimir com um registo invejável, 11 vitórias em outras tantas jornadas, o melhor ataque e a melhor defesa. André Irulegui é o líder de um grupo que só sabe vencer. O treinador está a viver uma época de sonho mas, para já, recusa-se a falar do futuro.

O S.C. Mirandela é o campeão de Inverno e termina a primeira volta com um registo invejável, só com vitórias, melhor ataque e melhor defesa. Era isto que tinha idealizado para a equipa para esta fase da competição?

Nós idealizamos desse o início da temporada chegar a esta altura na primeira posição. Jogámos muito com o calendário. A fase inicial era muito difícil, havia pelo menos cinco jogos muito complicados. A estratégia era andar na primeira posição para depois conseguimos gerir melhor uma série de coisas que dependem de resultados. Desde o início que assumimos a subida e o foco do trabalho foi sempre a vitória. A questão do melhor ataque e melhor defesa eu digo que o princípio básico é marcar e não sobre, ou seja estamos a cumprir princípios básicos.

Como se consegue uma primeira fase tão bem sucedida?

É o trabalho. Muito trabalho específico mas também um modelo e uma dinâmica que encaixou bem com o perfil dos jogadores.