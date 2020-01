Técnico mirandelense e o sonho do Jamor

Rui Borges vai defrontar o F.C. Porto nas meias-finais da Taça de Portugal no comando técnico do Académico de Viseu, actual sexto classificado da 2ª Liga. O treinador natural de Mirandela diz estar a viver “o momento mais marcante” da sua ainda curta carreira, que começou em 2017, no S.C. Mirandela.

- A vitória frente ao Canelas colocou o Académico de Viseu nas meias-finais da Taça de Portugal. Pode-se dizer que o feito mais importante nesta tua ainda curta carreira?

Acima de tudo foi um feito histórico para o clube, o seu presidente, e para os jogadores que acabam por ficar na história do clube. Claro que nós, equipa técnica, acabámos por também fazer parte dessa história. E nesta nossa curta carreira, enquanto equipa técnica, acaba por ser o feito mas marcante até aqui neste nosso percurso.